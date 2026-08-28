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Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Eşik

Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Eşik
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Bakan Güler, milli dayanışma yasasıyla terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti.

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la, Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir üst rütbeye terfi eden askeri personel için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni'nde konuştu. Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve bakan yardımcıları da katıldı.

Terfi eden personeli kutlayan Güler, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Güler, yeni rütbelerin emek ve başarının yanı sıra sorumluluk, fedakarlık ve millete adanmışlığın sembolü olduğunu belirtti.

Küresel güvenlik ortamının giderek karmaşık ve öngörülemez hale geldiğini söyleyen Güler, TSK'nin sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda görev yaptığını ifade etti. Güler, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır."

Sürecin kalkınmaya, refaha ve kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını belirten Güler, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la, Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır."

Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yaptığını aktaran Güler, Bakanlığın ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevlerini yerine getirmeyi ve süreci takip etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü önemli gördüklerini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Nitekim gelinen aşamada Suriye'de terör örgütü SDG-YPG, sözde özerk yönetimi ile buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını açıklamıştır."

Güler, bu açıklamayı Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"MEKKE ANLAŞMASI TARİHİ BİR ADIM NİTELİĞİNDEDİR"

Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na da değinen Güler, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu iradenin, kardeşlik bağlarını ve karşılıklı güveni stratejik zeminde güçlendiren tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Güler, anlaşmanın ortak güvenliği güçlendireceğine, savunma iş birliğini ilerleteceğine ve bölgesel barışa katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Eşik - Son Dakika

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