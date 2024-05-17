Ters dönen caretta carettanın yardımına vatandaşlar yetişti - Son Dakika
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Ters dönen caretta carettanın yardımına vatandaşlar yetişti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvasını yaptıktan sonra ters dönerek denize ulaşamayan caretta carettanın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Caretta carettanın denize kavuşması bizi çok duygulandırdı.

17.05.2024 22:43
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Ters dönen caretta carettanın yardımına vatandaşlar yetişti

Caretta carettanın denize kavuşmasını sağlayan Güldane Şahin:

"Denize kavuşması bizi çok duygulandırdı"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvasını yaptıktan sonra ters dönerek denize ulaşamayan caretta carettanın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Caretta carettanın yardımına koşan Güldane Şahin, "Carettanın denize kavuşması bizi çok duygulandırdı. Uzaklara gidinceye kadar dönüp dönüp bize sanki teşekkürünü minnetini iletti. Eşimle çok mutluyduk" dedi.

Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi sahilinde bir caretta caretta, yuvasını yapmasının ardından ters dönerek denize ulaşamadı. O sırada sahilde dolaşan Güldane Şahin, denizde çırpınan ve sırtı kuma batan caretta carettayı fark etti. Şahin, zor durumda olan hayvanı döndürerek denize kavuşturma istedi. Caretta carettanın ağır olması nedeniyle Şahin eşi Menderes Şahin'den yardım istedi. Çift, caretta carettayı ayakları üzerine çevirerek mavi sulara bıraktı. Caretta carettanın denize ulaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Carettanın denize kavuşması bizi çok duygulandırdı"

Yaşadıklarını anlatan Güldane Şahin, "Her sabah erken saatlerde sahili dolaşırım. Özellikle yavruların yuva yapımı ve denize gitme zamanlarında. Uzaktan denizde dalgada birisinin yüzüyor olduğunu düşündüm ama yaklaştıkça bunu bir insan değil caretta caretta olduğunu gördüm. Hemen koşarak onu çevirip denize kavuşturmak istedim ama o kadar ağırdı ki yuvasını yaptıktan sonra geri dönerken dalga ters çevirmiş. Yumuşak kumdan dolayı da sırtı kuma batmış. O yüzden çevirmem mümkün değildi. Eşimi aradım, carettamız var acil gel dedim. Kaç saat öyle olduğunu bilmediğimiz için hemen kurtarmalıyız dedim. Eşim hemen geldi, zor çevirdi. Carettanın denize kavuşması bizi çok duygulandırdı. Uzaklara gidinceye kadar dönüp dönüp bize sanki teşekkürünü minnetini iletti. Eşimle çok mutluyduk. Çok teşekkür ederim dedim. Bu işi yıllardır gönülden yapıyoruz. Herkesi yuvalarımızı, caretta carettalarımızı ve sahillerimizi korumaya davet ediyorum" dedi.

"Carettalar ve kum zambakları Yeşilöz'de kardeşler"

Uzun yıllardır gönüllü olarak çevreci olduğunu belirten Şahin, Yeşilöz sahillerinin sit alanı olduğunu ifade etti. Şahin, "Çocukluğumdan beri caretta carettaları çok seviyorum, korumaya çalışıyorum. Uzun yıllardır bu işte gönüllü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır Alanya, Demritaş, Yeşilöz, Keşefli sahillerinde bu işi devam ettiriyorum. Gazipaşa'da da yapıyorum. Yeşil deniz kaplumbağaları sahilin yakınlarına yuva yaparken normal carettalara göre yaklaşık 150 metre uzağa yuva yapabiliyorlar. Çünkü bin tane yavrudan bir tanesi yaşıyor. Dişi ise 25-30 yıl sonra aynı sahilde yuva yapmaya geliyor. Yeşilöz sahili sadece carettalarla değil kum zambaklarıyla da ünlü. Tıpkı carettalar gibi kum zambakları da Dünya Doğa Koruma Kurulu tarafından koruma altında bitki. Nesli tehlikede olan bitkiler. Carettalar ve kum zambakları Yeşilöz'de kardeşler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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