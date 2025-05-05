Ters Laleler: Koparan 577 Bin Lira Cezayla Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ters Laleler: Koparan 577 Bin Lira Cezayla Karşılaşıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde anosi zaman açan ters laleleri koparmanın cezası 577 bin lira.

05.05.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadece 20 gün sunduğu şöleni koparmanın cezası araba parası

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler çiçek açtı. Yılda sadece 20 gün açan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan çiçeği koparmanın cezası ise 577 bin lira.

Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da bilinen ve bilinen en eski süs bitkisi arasında bulunan ters laleler Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkiinde açtı. Yılda sadece 20 gün açan ve görsel şölen sunan ters laleleri koparmanın cezası ile neredeyse bir servet değerinde .2025 yılında yeniden değerlendirme ile koparmanın cezasının 577 bin liraya yükseldiği çiçekler, özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Yüksek ve soğuk iklimlerde görülen ters laleler açtığında görsel şölen sunuyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karlıova, Güncel, Bingöl, Hukuk, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ters Laleler: Koparan 577 Bin Lira Cezayla Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:01:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ters Laleler: Koparan 577 Bin Lira Cezayla Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.