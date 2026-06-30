Ters Yolda İlerleyen Sürücülere Cezalar

NEVŞEHİR'de trafikte araçlarıyla ters yönde ilerleyen iki sürücüye toplam 41 bin 246 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada hafif ticari araç ile otomobilin ters yönde trafikte ilerlediği görüntülerin yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücülerin kimliği tespit edildi. Araç sürücülerine çeşitli maddelerden toplam 41 bin 246 TL para cezası uygulandı.