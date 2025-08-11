Ters yönden giden sürücüye ceza

Nevşehir'de ters yönden girdiği caddede yaya kaldırımında ilerleyen otomobil sürücüsüne 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 EZ 933 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken, Nar Caddesi istikametine ters yönden giren G.İ, daha sonra yaya kaldırımından ilerledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntünün incelenmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araç ve sürücü bilgilerini tespit etti.

Ekipler, "Aracı ters yönde kullanmak", "trafik işaret levhalarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplamda 11 bin 253 lira idari para cezası uyguladıkları sürücü G.İ. hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlattı.

KGYS kameralarına yansıyan görüntüde, seyir halindeki otomobilin başka bir caddeye ters yönden girdiği daha sonra kaldırıma çıkarak ilerlediği görülüyor.