Tersanede İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi yaşamını yitirdi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede pistonu boşalan vinç, işçi Kadir Atalay'ın (22) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atalay'ın cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Atalay'ın evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.