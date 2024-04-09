Terziler Bayram Yoğunluğuyla Karşı Karşıya

Terzilerde bayram yoğunluğu
KİLİS - Kilis'te Ramazan bayramı dolayısıyla kent merkezinde yaşanılan hareketlilik terzilerin yüzünü güldürdü.
Kilis'te bayramlık elbise alan vatandaşlar terzilere akın etti. Ramazan bayramına saatler kala sabahlara kadar çalışan terziler, müşterilerinin işlerini yetiştirmenin telaşını yaşıyor.
Kilis'te geçen seneye göre terzi esnaflarında işlerin arttığını söyleyen Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, "Bayram yoğunluğu geçen seneye göre biraz arttı. Esnaflarımızın bazıları sahura bazıları da sabaha kadar çalışıyor. Esnaflarda işler yoğun ama çırak olmadığından dolayı problemler başlıyor. Terzi esnaflarının yanında çalışan çıraklar bizlere çok yardımcı olduğu için klasik takım elbise dikiminde bizlerin elleri ve ayakları oluyor. Tek başına çalışan bir usta bir ayda 10 takım elbise dikebilir. Klasik takım elbise dikimi 3 bin TL'den başlıyor ve ay boyunca dikilen elbise sadece kendi aylık giderlerini karşılıyor. Bu yüzden tüm esnaflarımızda çırak problemi var çünkü her geçtiğimiz zaman içerisinde hem açık esnaf sayısı düşmekte hem de çıraklar azalmakta. Kent genelinde toplamda tamirci ile birlikte 100 esnafımız bulunmakta bunların içinde sadece elbise diken 15 tezi esnafı bulunuyor" dedi.
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