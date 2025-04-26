Terzilik Mesleği Tehlikede: Çırak Bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terzilik Mesleği Tehlikede: Çırak Bulamıyor

Geniş Video İzle

70 yaşındaki terzi Arif Bayrak, yarım asırdır sürdürdüğü mesleği için çırak bulamıyor.

26.04.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarım asırdır sürdürdüğü terziliğin son ustalarından: Yetiştirecek çırak bulamıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da 70 yaşındaki terzi, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor. Yaşına aldırış etmeden her gün işinin başına geçen terzi, mesleği devredecek çırak bulamıyor.

Çankırı'da yaşayan 70 yaşındaki Arif Bayrak, 12 yaşında çırak olarak başladığı terziliği 59 yıldır sürdürüyor. Yaşına aldırış etmeden her gün iş yerinin kapısını açan Bayrak işini aşkla yapmaya devam ediyor. İşini azimle ve severek yapan Bayrak, mesleği devredebilecek çırak bulamıyor. Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Bayrak, "Bizler de gidersek bu iş yürümez, ölür" dedi.

"Bende 15 senedir yetiştirecek çırak bulamıyorum"

Mesleği yaşatacak çırak bulamadığını söyleyen Bayrak, "1955 doğumluyum, 1966 yılında çırak olarak terziliğe başladım. Beyoğlu'nda çalışmaya gittim, orada işi öğrendim ve Çankırı'da dükkanımı açtım. Yarım aşırı aşkın süreyle terzilik mesleğine devam ediyorum. Yeni neslin şu anda bu işe ilgisi yok. Herkes okursa bu sanatı kim yapacak. Gerçekten bu sanata ilgi yok. Bizim en büyük eksiğimiz sanatkar yetişmemesi. Çıraklıktan kalfalık, kalfalıktan ustalık olmayınca hiçbir sanatkarın yanında doğru dürüst bir insan yetişmiyor. Bu meslekte en az 8 senede bir usta yetişir, bu meslek biraz ağırdır. Bu yüzden bir kişinin en az 8 sene çırak olarak çalışması lazım ki usta olabilsin. Tabii o 8 senede de işi iyi öğrenebilirse. Ben de 15 senedir yetiştirecek çırak bulamıyorum. Biz 2 kalfa ile çalışıyoruz. Birisi ceketçi, diğeri pantoloncu. Eskiden biz 10 kişi çalışırdık ama maalesef şuan yok. Şimdi bana en az bir ceketçi daha lazım. Ustamız çok olsa Ankara gibi diğer illere de dükkan açılabiliriz. Haliyle, usta olmadığı için biz de nazlı çalışıyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Çankırı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terzilik Mesleği Tehlikede: Çırak Bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Pakistan’da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Trump: Kırım, Rusya’da kalacak Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
10:00
Papa’ya son veda, Türkiye’den bir isim de törende
Papa'ya son veda, Türkiye'den bir isim de törende
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
14:12
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
14:10
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 12:38:39. #7.12#
SON DAKİKA: Terzilik Mesleği Tehlikede: Çırak Bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.