Tesalya'da Sel Mağdurlarından Protesto

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Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde mağdur olanlar, yapılan yardımların yetersiz kaldığı ve zarar gören altyapının onarılmadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, Tesalya bölgesine bağlı Kardiça kenti merkezinde toplanan göstericiler, sel mağdurlarına verilen tazminatların yetersiz olduğunu savundu.

Eylemciler, felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bölgedeki altyapının hala onarılmadığını belirtti.

Protestoya traktörleriyle katılan sel mağdurları, yetkililere acil ve kalıcı çözüm bulması çağrısı yaptı.

Yunanistan'da 5 Eylül 2023'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Tesalya bölgesinde yaşanan sel felaketinde 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Sel nedeniyle Tesalya'da 750 bin dönümden fazla alan sular altında kalmış, yerleşim birimleri, tarım arazileri ve bölgedeki altyapı büyük hasar görmüştü.