Tescilli coğrafi işaret sayısı 1912'ye ulaştı, yılın 10 ayında 102 ürün tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tescilli coğrafi işaret sayısı 1912'ye ulaştı, yılın 10 ayında 102 ürün tescillendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TÜRKPATENT verilerine göre 2026'nın 10 ayında 102 ürüne coğrafi işaret tescili verildi; tescilli ürün sayısı 1912'ye ulaştı. Hatay aynı dönemde 15 tescil alırken yöresel lezzetler, ballar ve el sanatları da koruma altına girdi, 805 başvurunun işlemi sürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2026'nın 10 ayında 102 ürüne coğrafi işaret verildi.

AA muhabirinin TÜRKPATENT verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin dört bir yanında kuşaktan kuşağa aktarılan yöresel lezzetler, geleneksel üretim yöntemleri ve el sanatları coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınıyor.

Türkiye'nin tescilli coğrafi işaret sayısı yılın 10 ayı itibarıyla 1912'ye ulaşırken, 805 başvuruya ilişkin işlemler devam ediyor.

Söz konusu dönemde 102 ürüne coğrafi işaret verildi. Bu dönemde tescillenenler arasında yöresel yemeklerden tatlılara, meyve ve sebzelerden el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı.

Anadolu'nun farklı lezzetleri tescil listesinde

Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Hatay, söz konusu dönemde 15 coğrafi işaret tescili aldı.

Antakya kerebici, Antakya sasiço, Hatay abugannuş, Hatay Arap kebabı, Hatay haytalı, Hatay müşebbek tatlısı ve Hatay zahterli kahkesi, tescillenen ürünler arasına girdi.

Çorum'da ise Çorum simidi, su böreği, Üyük sarımsağı, Osmancık domates kavurması ve İskilip tepsisinin de aralarında bulunduğu 7 ürün coğrafi işaret tescili aldı.

Gaziantep'te, avrat salatası, diş hediği, leblebili kıtır helva, sakız helva ve yemeni tescillenen ürünler arasında bulunuyor.

Ankara'dan Haymana sucuğu ve yoğurdu ile Polatlı işkembe çorbası ve Çubuk tandır böreği, Bilecik'ten Bozüyük kuzu kokoreci, Pazaryeri bozası ve Kızıldamlar kestane kabağına coğrafi işaret verildi.

Kayseri purov mantısı ve pöç kebabı, Erzurum paça çorbası, Kars erişte pilavı, Siirt pırtike çorbası ve Trabzon dondurması da Türkiye'nin tescilli yöresel lezzetleri arasına katıldı.

Bu dönemde tescil edilen ürünler arasında Çanakkale meşe balı, Erzincan geven balı, Şemdinli balı ve Zonguldak kestane balı da yer aldı.

Geleneksel el sanatları da koruma altında

Coğrafi işaret tescilleri yalnızca gastronomi ürünleriyle sınırlı kalmadı.

Adana burma bileziği, Gaziantep yemenisi, Karapınar halısı, Çamlıyayla iğne oyaları, Tokat iğne oyası, Trabzon fanilası ve Vakfıkebir kara kilidi de tescil edilerek koruma altına alınan coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı.

Böylece Anadolu'nun yöresel üretim kültürünü yansıtan el sanatlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde yeni adımlar atıldı.

Türk kahvesi geleneksel ürün adı olarak tescillendi

Türk kahvesi de Türkiye'de geleneksel ürün adı kapsamında tescillendi. Geleneksel ürün adı tesciliyle, en az 30 yıldır kullanılan ve belirli geleneksel üretim yöntemleri, bileşimleri veya ham maddeleriyle öne çıkan ürün adlarının korunması amaçlanıyor.

Coğrafi işaret tescilleri, ürünlerin yöreleriyle özdeşleşen özelliklerinin korunmasının yanı sıra üreticilerin haklarının gözetilmesi, taklitlerin önlenmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.

Tescilli ürünlerin tanıtılması, markalaşması ve ticarileştirilmesiyle yerel üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve geleneksel üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:32:13. #7.13#
SON DAKİKA: Tescilli coğrafi işaret sayısı 1912'ye ulaştı, yılın 10 ayında 102 ürün tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android