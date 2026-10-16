TESK Başkanı Yiğiner, İstanbul selinde esnaf için sorumluluk alacaklarını duyurdu - Son Dakika
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TESK Başkanı Yiğiner, İstanbul selinde esnaf için sorumluluk alacaklarını duyurdu

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TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, İstanbul'daki selden zarar gören esnaf ve sanatkarların mağduriyetini gidermek için sorumluluk alacaklarını belirtti. Yiğiner, selden etkilenenlere geçmiş olsun diledi, hayatını kaybedenler için başsağlığı temennisinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, İstanbul'daki yağışlardan etkilenen esnaf ve sanatkarların mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

???????Yiğiner, İstanbul'daki selden etkilenen esnafa yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bu süreçte esnaf ve sanatkarların yanında olacaklarına işaret eden Yiğiner, "İş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. İstanbul'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yüce Mevla ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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