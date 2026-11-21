Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Esnafa eski sicil kayıtlarını Ticaret Bakanlığı bilgi sistemine aktarma uyarısı

Esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri ile ilgili odalar nezdinde bulunan tüm eski esnaf kayıtlarının Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi'ne 31 Ocak 2027'ye kadar taşınması gerekiyor

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner: "Bu çalışma, hem esnaf ve sanatkarların geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması hem de sektörün sağlıklı ve güvenilir bir veri altyapısına sahip olması açısından büyük önem taşıyor"

(Serhat Tutak/Ankara)

2- 5G ve 6G Türkiye'nin dijital dönüşümünde stratejik kaldıraç olacak

TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Kemal Turnacı:

"5G ve 6G'yi yalnızca haberleşme teknolojileri olarak değil, üretimden lojistiğe, sağlıktan tarıma kadar bütün sektörlerin dönüşümünü sağlayacak temel dijital altyapılar olarak değerlendirmeliyiz"

"6G ile birlikte mahremiyet, siber güvenlik, veri yönetimi ve etik konuları daha fazla önem kazanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Türkiye'nin 10 aylık makine ihracatı 23,7 milyar dolarla rekor kırdı

Makine ihracatında en büyük pazar 2,9 milyar dolarla Almanya olurken, en fazla ihracat yaklaşık 2,1 milyar dolarla içten yanmalı motor ve aksamları grubunda gerçekleştirildi

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz: "Ekonomimizin yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonu ve Gümrük Birliği'nin ileriye taşınması amacıyla yürürlüğe konulan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın güncellenmesini sektörümüz adına kritik bir adım olarak görüyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- BDDK'nin yeni düzenlemesi ikinci konut alımında finansmana erişimi kolaylaştıracak

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen: "Tüketicilerin ikinci konut alımlarında karşılaştıkları kredi sınırlamasının kaldırılması, finansmana erişim açısından önemli bir değişiklik. Hisseli tapuların ve kentsel dönüşüm nedeniyle kullanılamayan konutların belirli koşullarda sahiplik hesabının dışında tutulması da uygulamada karşılaşılan bazı sorunları giderecektir"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Düzenlemeyi sektörümüz açısından olumlu ve yerinde bir adım olarak değerlendiriyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- "MEDİNE'NİN TESLİM OLMAYAN MUHAFIZI: ÇÖL KAPLANI FAHREDDİN PAŞA" dosya haberinin başlıkları:

- Medine'yi 2 yıl 7 ay savunan Fahreddin Paşa, Kutsal Emanetler'i Türkiye'ye kazandırdı

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Grafikli)

Fahreddin Paşa'nın torunu dedesinden kalan en kıymetli mirası anlattı

(Mücahit Türetken-Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

"Hadimü'l-Haremeyn" kavramının fiilen hayata geçirilmiş şekli: Fahreddin Paşa

(Mücahit Türetken-Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İSTANBUL'UN SU UYGARLIĞININ ŞAHİTLERİ: SARNIÇLAR - Bizans'tan günümüze uzanan su mirası: Zeyrek Sarnıcı ve Zeyrek Çinili Hamam

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz: "(Zeyrek Sarnıcı) Dikkatli bakarsanız malzemelerin büyük çoğunluğunun tek tip olduğunu ve Marmara Adası mermeriyle üretildiğini görürsünüz. Burada 'impost başlık' dediğimiz, üstte kare, altta daireye dönüşen başlıklar ve onların üzerinde kesik piramit şeklinde impostlar yer alıyor"

Zeyrek Çinili Hamam Müze Müdürü Beril Gür Tanyeli: "Bizans sarnıcı restorasyon sürecinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir mekan. Bu sarnıçlar Bizans dönemine tarihleniyor. Mimar Sinan burayı seçerken bu sarnıçların da rol almış olabileceği düşünülüyor"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde finansman kilit rol oynuyor

COP30 CEO'su Ana Toni:

"Finansman olmadan gelişmekte olan ülkeler fosil yakıtlara bağımlılıklarını aşarak daha ileri bir aşamaya geçemeyecek"

(Handan Kazancı/Antalya)

8- Türkiye yüzme organizasyonlarıyla uluslararası spor turizmi gelirlerinden daha fazla pay almayı hedefliyor

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay:

"Türkiye'nin eşsiz iklim koşulları, üç tarafını çevreleyen denizleri ve son yıllarda inşa edilen modern olimpik yüzme kompleksleriyle yüzme branşının küresel spor turizmi pazarındaki potansiyeli her geçen gün artmaya devam ediyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Doğanla avlanma gösterisi, Etnospor'un en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı

Doğan yetiştiricisi ve eğitmeni Meşari el-Uteybi:

"Bu spor, geçmişten bu yana atalarımızdan kalan bir mirastır. Atalarımız doğanlarla avlanır, avladıkları hayvan hem doğanın hem de göçebe halkın akşam yemeği olurdu"

(Emre Aşıkçı-Baybars Can/Riyad) (Fotoğraflı/Görüntülü)

10- Beşiktaş ile Konyaspor 51. randevuda

Süper Lig'de oynanan 50 mücadelede Beşiktaş'ın galibiyetlerde 29-7, gol sayısında da 96-45 üstünlüğü var

(Metin Arslancan/İstanbul)

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