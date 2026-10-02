TESKİ, 5 ilçede 37 depoyu temizleyip dezenfekte etti, 11 ilçeyi hedefliyor - Son Dakika
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TESKİ, 5 ilçede 37 depoyu temizleyip dezenfekte etti, 11 ilçeyi hedefliyor

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TESKİ, 5 ilçede toplam 11 bin 295 metreküp hacimli 37 içme suyu deposunda temizlik ve dezenfeksiyonu tamamladı. Depolarda birikintiler temizleniyor, ihtiyaç duyulanlarda bakım ve tadilat yapılıyor; TESKİ, 11 ilçede çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), içme suyu depolarında temizlik, dezenfeksiyon ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

TESKİ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 5 ilçede toplam 11 bin 295 metreküp hacme sahip 37 içme suyu deposunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.

Çalışmalar sırasında depoların mevcut durumları kontrol edilirken zamanla oluşan birikintiler temizleniyor, gerekli dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. İhtiyaç duyulan depolarda bakım ve tadilat çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

TESKİ, il genelindeki 11 ilçede bulunan içme suyu depolarının tamamında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA
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