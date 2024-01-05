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Tesla, Çin'deki 1,6 Milyon Aracını Geri Çağırdı - Son Dakika
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Tesla, Çin'deki 1,6 Milyon Aracını Geri Çağırdı

Tesla, Çin'deki en üst düzey kalite denetim organı olan Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin açıklaması üzerine güvenlik riskleri nedeniyle 1,6 milyondan fazla aracını geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar arasında çarpışma anında araç kapılarının kilidinin açılmasına neden olabilen kusurlu araçlar ve otomatik destekli direksiyon özelliğinin yanlış kullanılmasına bağlı çarpışma riski artan araçlar bulunuyor. Tesla, kablosuz yazılım güncellemeleriyle sorunu çözmeyi ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Tesla, Çin\'deki 1,6 Milyon Aracını Geri Çağırdı
05.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:12
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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, güvenlik riskleri nedeniyle Çin'deki 1,6 milyondan fazla aracını geri çağırdı.

Çin'deki en üst düzey kalite denetim organı olan Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, derhal yürürlüğe giren çağrı, 26 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen 7.538 ithal Model S ve Model X tipi araçları kapsıyor.

Açıklamada, araçlardaki kusurların, çarpışma anında araç kapılarının kilidinin açılmasına neden olabileceği ve böylece güvenlik tehlikesi yaratabileceği belirtildi.

Otomobil üreticisinin Beijing şubesi, sorunu çözmek için geri çağrılan otomobiller için kablosuz yazılım güncellemeleri sağlama sözü verdi. Güncellemeler ücretsiz olacak.

Geri çağırılanlar arasında ayrıca 26 Ağustos 2014 ile 20 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen yaklaşık 1,61 milyon ithal Model S, Model X, Model 3 ve yerli üretim Model 3 ve Model Y tipi araçlar da bulunuyor.

Açıklamaya göre, söz konusu araçlardaki otomatik destekli direksiyon özelliği etkinleştirildiğinde, sürücüler kombine destekli sürüş işlevini yanlış kullanabilir, bu durum çarpışma riskini artırabilir.

Açıklamada, Tesla'nın Beijing ve Shanghai şubelerinin, kusurlu araçları sorunu çözmeye yardımcı olacak yeni geliştirilmiş özelliklerle güncellemek için kablosuz teknolojiyi kullanacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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