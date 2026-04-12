Tesla Full Self-Driving (Denetimli) Hollanda'da Onay Aldı, Avrupa'da İlk Kez Müşterilere Sunulacak - Son Dakika
Tesla Full Self-Driving (Denetimli) Hollanda'da Onay Aldı, Avrupa'da İlk Kez Müşterilere Sunulacak

12.04.2026 11:19
Tesla, 10 Nisan 2026 itibarıyla Hollanda'da Full Self-Driving (Denetimli) için düzenleyici kuruluştan onay aldığını duyurdu. Bu gelişme, Avrupa'da ilk kez müşteri araçlarında kullanılacak ve güvenli sürüş için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tesla, 10 Nisan 2026 itibarıyla Hollanda'da Full Self-Driving (Denetimli) için düzenleyici kuruluştan onay aldığını duyurdu. Bu özellik, Avrupa'da ilk kez müşteri araçlarında kullanıma sunulacak ve önümüzdeki günlerde Hollanda'daki müşterilere kablosuz yazılım güncellemesiyle dağıtılacak. Full Self-Driving (Denetimli), aktif sürücü denetimi altında Tesla araçların şehir sokaklarında yol almasına, kavşaklarda manevra yapmasına ve şerit değiştirmesine olanak tanıyan gelişmiş bir sürücü yardım sistemidir.

Sistem, küresel Tesla filosundan toplanan anonim sürüş verileriyle eğitilen bir sinir ağına dayanır ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. Tesla, Avrupa'da bu özelliği sunmak için son 18 aydır yoğun çalışmalar yürütmüş, kapsamlı testler gerçekleştirmiş ve binlerce sayfa dokümantasyon hazırlamıştır. Hollanda, Avrupa'da onay veren ilk ülke olurken, Tesla diğer Avrupa ülkelerinde de onay süreçlerini sürdürmektedir. Bu gelişme, Avrupa'da daha güvenli yollar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son Dakika Güncel Tesla Full Self-Driving (Denetimli) Hollanda'da Onay Aldı, Avrupa'da İlk Kez Müşterilere Sunulacak - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 11:30:36.
SON DAKİKA: Tesla Full Self-Driving (Denetimli) Hollanda'da Onay Aldı, Avrupa'da İlk Kez Müşterilere Sunulacak - Son Dakika
