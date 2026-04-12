Tesla Full Self-Driving (Denetimli) Hollanda'da Onay Aldı, Avrupa'da İlk Kez Müşterilere Sunulacak

Tesla, 10 Nisan 2026 itibarıyla Hollanda'da Full Self-Driving (Denetimli) için düzenleyici kuruluştan onay aldığını duyurdu. Bu özellik, Avrupa'da ilk kez müşteri araçlarında kullanıma sunulacak ve önümüzdeki günlerde Hollanda'daki müşterilere kablosuz yazılım güncellemesiyle dağıtılacak. Full Self-Driving (Denetimli), aktif sürücü denetimi altında Tesla araçların şehir sokaklarında yol almasına, kavşaklarda manevra yapmasına ve şerit değiştirmesine olanak tanıyan gelişmiş bir sürücü yardım sistemidir.

Sistem, küresel Tesla filosundan toplanan anonim sürüş verileriyle eğitilen bir sinir ağına dayanır ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. Tesla, Avrupa'da bu özelliği sunmak için son 18 aydır yoğun çalışmalar yürütmüş, kapsamlı testler gerçekleştirmiş ve binlerce sayfa dokümantasyon hazırlamıştır. Hollanda, Avrupa'da onay veren ilk ülke olurken, Tesla diğer Avrupa ülkelerinde de onay süreçlerini sürdürmektedir. Bu gelişme, Avrupa'da daha güvenli yollar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.