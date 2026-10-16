Tesla'nın yeni Roadster'ı tanıtımda havada takla attı, üretim 2028'de öngörülüyor - Son Dakika
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Tesla'nın yeni Roadster'ı tanıtımda havada takla attı, üretim 2028'de öngörülüyor

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Tesla, 10 nozul ve ultra yüksek basınçlı hava tanklarıyla hem havada ilerleyen hem yerde hızlanan yeni Roadster'ı tanıttı. Tanıtımda araç dik rampayı tırmanıp baş aşağı asılı kaldı, havada takla attı ve park halindeki Tesla'ların üzerinden atladı; üretim 2028'de öngörülüyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hem havada ilerlemek hem de yerdeyken hızla ivmelenmek için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanılan yeni modelinin tanıtımını yaptı.

CNN'in haberine göre, Tesla, düzenlediği ürün tanıtım etkinliğinde iki kişilik spor otomobil Roadster'ın yeni modelini sergiledi.

Buna göre hem havada ilerlemek hem de yerdeyken hızla ivmelenmek için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanılan modelin altındaki emiş gücü sayesinde dik bir rampayı tırmanıp baş aşağı asılı kalabildiği görüldü.

Ardından rampadan fırlayarak havada takla atan aracın basınç kullanarak yere indiği ve Tesla'nın mevcut modellerinden oluşan yan yana park edilmiş araçların üzerinden atladığı da gösterildi.

Etkinlikte ayrıca, içinde sürücü bulunmayan aracın 1 saniyeden az bir sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

Aracın 2028'de üretime geçmesi öngörülüyor

Etkinlikte konuşan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gösterinin yapay zeka olmadığını kanıtlamak için seyircilere ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." dedi.

Musk, ayrıca aracın 2028'de üretime geçmesinin öngörüldüğünü vurgulayarak, otomobilin her piyasada yasal olarak kabul görmeyebileceği ihtimalinin de altını çizdi.

Öte yandan, söz konusu aracın vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ilişkin şüpheler sürerken, Ulusal Hava ve Uzay Müzesi küratörlerinden Roger Connor, araca ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hava araçları ağırlığa karşı son derece hassasken, kara araçlarında tampon gibi özelliklerin bulunması istenir. Bu ikisinin karışımı, kaçınılmaz olarak hem performans açısından yetersiz bir uçak hem de yetersiz bir kara aracı olacak ve üstelik oldukça da pahalı olacaktır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tesla'nın yeni Roadster'ı tanıtımda havada takla attı, üretim 2028'de öngörülüyor - Son Dakika
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