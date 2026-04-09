Tesla, Türkiye'de Yasadışı FSD Aktifleştiren Araçlara Müdahale Etti
09.04.2026 14:24
Tesla, Türkiye'de yasadışı yollarla aktif hale getirilen Full Self-Driving (FSD) yazılımına müdahale ederek bu sistemi kullanan araçlardan erişimi tamamen kaldırdı. Kullanıcılara nedenleriyle ilgili bilgilendirme mesajları gönderildi.

Tesla'nın Türkiye'de resmi olarak kullanıma sunulmayan Full Self-Driving (FSD) yazılımını yasa dışı yollarla aktif eden bazı araçlara müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Şirket, herhangi bir güncelleme bildirimi veya kullanıcı uyarısı göndermeden belirli araçlardan FSD erişimini tamamen kaldırdı ve ardından kullanıcılara bilgilendirme notu gönderdi.

Elde edilen bilgilere göre Tesla, uzun süredir araçlardan gelen sistem kayıtlarını analiz ederek olağandışı kullanım senaryolarını takip ediyordu. Bu kapsamda CAN tabanlı müdahalelerle FSD'yi aktif hale getiren araçlar tespit edildi ve sistemler uzaktan devre dışı bırakıldı. Tesla, Türkiye'de bu tür yasadışı modifikasyona sahip Model Y araçlarını uzaktan uyandırarak sistem üzerinde değişiklik yaptı ve FSD erişimlerini doğrudan sildi.

Düzeltmeden sonra kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında, 'Aracınız, yetkisiz bir üçüncü taraf cihaz algıladı. Önlem olarak, güvenlik nedenleriyle bazı sürücü destek işlevleri devre dışı bırakılmıştır. Yakında bir yazılım güncellemesi sunulacaktır. Güncellemeyi yüklediğinizde, bazı özellikler yeniden etkinleştirilebilir.' denildi.

Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD, Türkiye'de regülasyonlar nedeniyle resmi olarak kullanılamıyor. Ancak bazı kullanıcılar, donanımsal ve yazılımsal müdahalelerle bu sistemi aktif hale getirmeyi başardı. Bu yöntem, aracın CAN hattına bağlanan harici bir mikrodenetleyici ile araç yazılımına dışarıdan sinyaller gönderilerek FSD özelliğinin mevcut olduğu bilgisini taklit etmeyi içeriyor. Sistemin çalışabilmesi için kullanıcıların FSD paketini daha önceden satın almış olması veya aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Tesla'nın bu tür müdahalelere karşı yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de sert bir tutum sergilediği biliniyor. Özellikle Güney Kore'de benzer yöntemlerle FSD'yi aktif eden kullanıcılara yönelik ciddi yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Tesla, izinsiz cihazlar kullanan araç sahiplerine gönderdiği uyarılarda olası kazalarda tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu belirtirken garanti kapsamı dışında bırakma hakkını saklı tuttuğunu vurguluyor. Güney Kore'de Ulaştırma Bakanlığı, bu tür müdahaleleri yasal ihlal olarak değerlendiriyor ve araç yazılımına izinsiz müdahale eden kullanıcıların iki yıla kadar hapis veya yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Benzer şekilde Çin'de de FSD'yi bu yöntemle aktif eden kullanıcıların sistemi kalıcı olarak kullanmaktan men edildiği ve araçlarının standart Autopilot seviyesine düşürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

