Tesla ve BMW, AB'nin Gümrük Vergilerine Karşı - Son Dakika
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Tesla ve BMW, AB'nin Gümrük Vergilerine Karşı

Tesla ve BMW, AB\'nin Gümrük Vergilerine Karşı

Tesla ve BMW, Çinli araç üreticileriyle AB'nin gümrük vergilerine karşı Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.

28.01.2025 11:26
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BRÜKSEL, 28 Ocak (Xinhua) -- Tesla ve BMW, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergilerine karşı çıkan Çinli elektrikli araç üreticilerine katılarak Avrupa Adalet Divanı'na başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Çinli elektrikli araç üreticileri BYD, Geely ve SAIC de AB'nin yüzde 35'in üzerindeki ek gümrük vergilerine karşı mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin mahkemede kendini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu, AB üye devletlerindeki sektör paydaşlarının güçlü itirazlarına karşın ekim ayında Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik telafi edici gümrük vergileri getirme planını uygulamaya sokmuştu.

AB'nin gümrük vergisi düzenlemesine göre Çin'de araç üreten ABD'li otomobil üreticisi Tesla, bireysel gözden geçirme talebinin ardından yüzde 7,8'lik bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kaldı. Bazı modellerini Çin'de üreten BMW de yüzde 20,7 düzeyinde bir gümrük vergisi ödemek zorunda. Çinli üreticilere uygulanan gümrük tarifeleri ise değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda BYD'ye yüzde 17, Geely'ye yüzde 18,8 ve SAIC'e yüzde 35,3 gümrük vergisi uygulanıyor.

Çin, geçtiğimiz yılın kasım ayında AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik telafi edici önlemlere ilişkin nihai kararına karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Otomobil, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla ve BMW, AB'nin Gümrük Vergilerine Karşı - Son Dakika

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