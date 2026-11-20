Tesnim'e göre Keşm Adası'na ABD-İsrail füze saldırısı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'na füze saldırısı düzenlendi. Haberde saldırının ABD-İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi ve konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran basınında, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'na ABD- İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, Keşm Adası'na füze saldırısı düzenlendi.
Haberde, saldırının ABD-İsrail tarafından düzenlendiği ve konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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