İran basınında, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'na ABD- İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, Keşm Adası'na füze saldırısı düzenlendi.

Haberde, saldırının ABD-İsrail tarafından düzenlendiği ve konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.