TEV'de 73 Milyon TL'lik Zimmet Skandalı: 4 Tutuklu

27.04.2026 10:04
Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) finans operasyon yöneticisi Ramazan Emre Arslan'ın 8 yıldır çalıştığı vakıftan 73 milyon TL, 76 bin dolar ve 52 bin euroyu usulsüz transfer ettiği ortaya çıktı. Arslan ve 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, TEV hesaplarında şüpheli işlemler fark edildi. İncelemede, vakfın 73 milyon 821 TL, 76 bin 433 dolar ve 52 bin Euro'sunun üçüncü kişilerin hesaplarına 'teminat iadesi' adıyla aktarıldığı belirlendi. Talimatların, 8 yıldır vakıfta çalışan Finans Operasyon Yöneticisi Ramazan Emre Arslan'ın e-posta adresinden gönderildiği anlaşıldı.

8 Mayıs 2025'te 1 milyon 961 bin liralık bir transfer daha fark edildi. Banka, paranın 3. kişinin hesabına geçtiğini bildirdi. İmzaların dönemin Genel Müdürü Banu Taşkın ve Mali Grup Müdürü Burak Taş'a ait olmadığı tespit edildi. Usulsüz işlem sayısı 123 olup, ilk transfer Temmuz 2021'de, son işlem Mayıs 2025'te yapılmış.

Savcılık başvurusuyla 7 şüpheli gözaltına alındı; Arslan, kuaför Hakan Kurt, DJ Mümtaz Göçüncü ve Yunus Emre Turan tutuklandı. Diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Arslan dışındakiler suçlamaları reddederek hesaplarına gelen paraları Arslan'a gönderdiklerini söyledi. Arslan, kumar bağımlısı olduğunu ve 2 yöneticiye para teslim ettiğini öne sürdü ancak delil sunamadı.

MASAK raporuna göre, Arslan'ın yasal bahis şirketleri ve Türkiye Jokey Kulübü'ne yüklü miktarda para gönderdiği, at yarışları işlem hacminin 19 milyon lira olduğu belirlendi. 4 tutuklu 11 Şubat'ta tahliye edildi, soruşturma sürüyor. Garanti Bankası, zararı yasal faiziyle birlikte 97 milyon 167 bin 945 lira olarak 11 Kasım'da vakfa ödedi ve soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haydırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
