TEV'de 73 Milyon TL'lik Zimmet Skandalı: 4 Tutuklu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, TEV hesaplarında şüpheli işlemler fark edildi. İncelemede, vakfın 73 milyon 821 TL, 76 bin 433 dolar ve 52 bin Euro'sunun üçüncü kişilerin hesaplarına 'teminat iadesi' adıyla aktarıldığı belirlendi. Talimatların, 8 yıldır vakıfta çalışan Finans Operasyon Yöneticisi Ramazan Emre Arslan'ın e-posta adresinden gönderildiği anlaşıldı.

8 Mayıs 2025'te 1 milyon 961 bin liralık bir transfer daha fark edildi. Banka, paranın 3. kişinin hesabına geçtiğini bildirdi. İmzaların dönemin Genel Müdürü Banu Taşkın ve Mali Grup Müdürü Burak Taş'a ait olmadığı tespit edildi. Usulsüz işlem sayısı 123 olup, ilk transfer Temmuz 2021'de, son işlem Mayıs 2025'te yapılmış.

Savcılık başvurusuyla 7 şüpheli gözaltına alındı; Arslan, kuaför Hakan Kurt, DJ Mümtaz Göçüncü ve Yunus Emre Turan tutuklandı. Diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Arslan dışındakiler suçlamaları reddederek hesaplarına gelen paraları Arslan'a gönderdiklerini söyledi. Arslan, kumar bağımlısı olduğunu ve 2 yöneticiye para teslim ettiğini öne sürdü ancak delil sunamadı.

MASAK raporuna göre, Arslan'ın yasal bahis şirketleri ve Türkiye Jokey Kulübü'ne yüklü miktarda para gönderdiği, at yarışları işlem hacminin 19 milyon lira olduğu belirlendi. 4 tutuklu 11 Şubat'ta tahliye edildi, soruşturma sürüyor. Garanti Bankası, zararı yasal faiziyle birlikte 97 milyon 167 bin 945 lira olarak 11 Kasım'da vakfa ödedi ve soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu.