Tever'den Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, gazetecilik mesleğinin demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirterek, doğru, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının bayramını kutladı.

Yerel basının şehirlerin hafızasını oluşturan, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini kamuoyuna taşıyan önemli görev üstlendiğini ifade eden Tever, Sakarya'nın gelişimine, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına değer katan, kentin sesi olan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

Tever, görevlerini yerine getirirken her türlü zorluğa rağmen meslek ilkelerinden ödün vermeyen, doğru haberciliği esas alan tüm gazetecilerin emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, "Basın özgürlüğüyle doğru, güvenilir ve sorumlu habercilik anlayışının güçlenmesi hem demokrasimizin hem de toplumsal birlik ve beraberliğimizin daha da sağlamlaşmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.