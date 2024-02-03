Texas\'ta Kamyoncular Biden\'ı Protesto Etti, Abbott\'a Destek Verdi

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ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının sürdüğü Texas'ta buluşan yüzlerce kamyoncu, yasa dışı göçmenler konusunda Başkan Joe Biden'ı protesto ederken, Texas Valisi Greg Abbott'a destek verdi.

ABD'de federal yönetimle Vali Abbott arasında sınır güvenliği tartışmasının devam ettiği Texas'ın Eagle Pass kentinde yüzlerce kamyoncu bir araya geldi.

"Sınırlarımızı Geri Alın" adıyla kamuoyuna duyurulan konvoya katılan ağırlıklı Cumhuriyetçi protestocular, tır ve kamyonlarıyla sınır bölgesinde konvoy oluşturdu ve ABD'ye yasa dışı göçmen girişlerini protesto etti.

ABD Başkanı Biden'ın bu konudaki politikasını eleştiren katılımcılar, sınıra dikenli teller çeken Texas Valisi Abbott'a desteklerini dile getirdi.

Missouri eyaletinden geldiğini belirten bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biden'ın sınırları herkese açık hale getirdiğini ve ABD'nin bütünlüğünün artık bozulduğunu savundu.

"Biden'ın yarattığı şey bir kaos, bu kaos politikasıyla kültürümüz darmadağın oluyor." ifadesini kullanan gösterici, Abbott'a, buna dur demeye çalıştığı için destek verdiklerini anlattı.

Bir diğer gösterici de Vali Abbott'ın sadece ABD Anayasası'nı uygulamaya çalıştığını, sınır güvenliğini sağlayamayan Başkan Biden'ın ise yasaları uygulamaktan aciz olduğunu savundu.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.