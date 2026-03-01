Texas'ta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 14 Yaralı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Austin Polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, şehirdeki bir barın önünde meydana gelen olayda, saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü, yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgilerini paylaştı.

Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırı nedeninin araştırıldığını belirttiği açıklamada, saldırganın arabasıyla bir barın önünde duraklayarak, dışarıda gördüğü insanlara rastgele ateş açtığını söyledi.

Açılan ateş sonucu barın önündeki ve verandasında müşterilerin vurulduğunu belirten Davis, "Şüpheli daha sonra kısa bir mesafe ilerleyip aracını park etti, araçtan indi ve yoldan geçenlere ateş açtı. Bir kavşakta polis memurlarıyla karşılaştığında, vuruldu ve öldürüldü." dedi.

Polis Şefi, hastaneye kaldırılan 14 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Antonio Saha Ofisi'nin geçici özel ajanı Alex Doran, bunun terörizmle bir bağlantısı olabileceğini öne sürdü.