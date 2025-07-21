Texas'taki Sel Felaketinde Kayıp Sayısı 3'e Düştü

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, kayıp olarak bildirilen 160 kişinin büyük çoğunluğunun sağ olarak bulunduğu ve kayıp sayısının 3'e düştüğü açıklandı.

CNN'in haberine göre, Kerr bölgesinde 4 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, 1000'in üzerinde personelin yürüttüğü çalışmalar sonucu kayıp sayısının 160'tan 3'e düştüğünü belirtti.

İlk etapta kayıp olarak bildirilen kişilerin büyük bölümünün güvende olduğunun belirlendiğini ifade eden yetkililer, bu kişilerin kayıp listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Texas'taki sel

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 50 bine yakın kişinin bulunduğu alanda yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr'i afet bölgesi ilan etmiş, daha sonra buraya giderek incelemelerde bulunmuştu.

Sel felaketinde 135 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.