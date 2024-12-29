Texas ve Mississippi'de Kasırga Felaketi - Son Dakika
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Texas ve Mississippi'de Kasırga Felaketi

Texas ve Mississippi'de çıkan kasırgalar nedeniyle 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

29.12.2024 22:17
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NEW ABD'nin güneyinde yer alan Texas ve Mississippi eyaletlerinde çıkan çok sayıda kasırga ve fırtınada 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı ve Texas'ın Brazoria İlçe Şerif Ofisinden yapılan açıklamalara göre, bölgede çok sayıda kasırga ve fırtına çıktı.

Kasırga ve fırtınalar nedeniyle iki eyalette de 1'er kişi hayatını kaybetti, onlarca evin çatısı uçtu ve ciddi hasar oluştu.

Felakette yaralı sayısı henüz net olarak tespit edilemedi ancak bazılarının durumu ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca ağaçların tellere devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesine göre Mississippi???????'de 55 bin, Alabama'da 17 bin, Georgia'da 21 binden fazla aboneye elektrik hizmeti verilemedi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin Meksika Körfezi kıyısında bulunan Texas ve Mississippi'de etkili olan kasırga ve fırtınaların Alabama eyaleti yönünde, doğuya doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

NWS, Georgia ve Florida eyaletlerinin de hava olaylarından ciddi etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Texas ve Mississippi'de Kasırga Felaketi - Son Dakika

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