Teyasir Köyü'nde İsrail Saldırıları ve 'Sessiz Tehcir' Tehdidi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teyasir Köyü'nde İsrail Saldırıları ve 'Sessiz Tehcir' Tehdidi

09.04.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Kasım 2025'te başlayan ve 5 Aralık'ta sona ereceği belirtilen İsrail ordusunun saldırılarında Teyasir köyüne yönelik baskınlar artarak devam ediyor. Filistinlilere yönelik yapılan saldırılar ve köy meclisi başkanının açıklamaları, bölgedeki durumu gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun 26 Kasım 2025'te başlattığı ve 5 Aralık'ta sona erdiğini açıkladığı saldırılarda adı sıklıkla duyulan Teyasir köyüne yönelik baskınlar devam ediyor. Fanatik İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine saldırarak onları bölgeden sürmeye çalışıyor, geçen mart ayında da benzer saldırılar düzenlendi.

Teyasir Köy Meclisi Başkanı Hani Ebu Ali, köye yönelik saldırıların her gün düzenlenir hale geldiğini, kaçak yerleşimlerle birlikte İsraillilerin Filistinli çiftçilere hayatı dar etmeye başladığını ifade etti. Ebu Ali, İsraillilerin çiftçilerin tarlalarına erişimini engellediğini, arazilerin 1500 dönüm olmasına rağmen sadece 150 dönümden faydalanabildiklerini belirtti. Fiziksel saldırılara da değinen Ebu Ali, gençlerin darbedildiğini, yaşlı bir köylünün hala hastanede olduğunu aktardı.

Köy sakinlerinden Haldun Derağime, fanatik İsraillilerin hayvanlarını çaldığını, çiftçilerin tarlalarına yalnız gidemediğini ve askerlerin koruması altında İsraillilerin ateş açtığını anlattı. Uzmanlar, bu saldırıların 'sessiz tehcir'in bir parçası olduğunu, özellikle kuzey Ürdün Vadisi'nde tarım alanlarının demografik yapısını değiştirme tehdidi oluşturduğunu dile getiriyor. Saldırılar daha organize hale gelirken, İsrailliler sivillere ateş açıyor ve mülkleri kundaklıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:44:13. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.