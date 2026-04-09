Teyasir Köyü'nde İsrail Saldırıları ve 'Sessiz Tehcir' Tehdidi

İsrail ordusunun 26 Kasım 2025'te başlattığı ve 5 Aralık'ta sona erdiğini açıkladığı saldırılarda adı sıklıkla duyulan Teyasir köyüne yönelik baskınlar devam ediyor. Fanatik İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine saldırarak onları bölgeden sürmeye çalışıyor, geçen mart ayında da benzer saldırılar düzenlendi.

Teyasir Köy Meclisi Başkanı Hani Ebu Ali, köye yönelik saldırıların her gün düzenlenir hale geldiğini, kaçak yerleşimlerle birlikte İsraillilerin Filistinli çiftçilere hayatı dar etmeye başladığını ifade etti. Ebu Ali, İsraillilerin çiftçilerin tarlalarına erişimini engellediğini, arazilerin 1500 dönüm olmasına rağmen sadece 150 dönümden faydalanabildiklerini belirtti. Fiziksel saldırılara da değinen Ebu Ali, gençlerin darbedildiğini, yaşlı bir köylünün hala hastanede olduğunu aktardı.

Köy sakinlerinden Haldun Derağime, fanatik İsraillilerin hayvanlarını çaldığını, çiftçilerin tarlalarına yalnız gidemediğini ve askerlerin koruması altında İsraillilerin ateş açtığını anlattı. Uzmanlar, bu saldırıların 'sessiz tehcir'in bir parçası olduğunu, özellikle kuzey Ürdün Vadisi'nde tarım alanlarının demografik yapısını değiştirme tehdidi oluşturduğunu dile getiriyor. Saldırılar daha organize hale gelirken, İsrailliler sivillere ateş açıyor ve mülkleri kundaklıyor.