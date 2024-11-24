Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz, 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.