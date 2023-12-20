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Bursaspor-Diyarbekirspor Maçında Arbede Yaşandı - Son Dakika
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Bursaspor-Diyarbekirspor Maçında Arbede Yaşandı

Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maçta futbolcular arasında arbede çıktı. Yaşanan olaylar sonucunda hakem 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi ve polis önlem aldı.

Bursaspor-Diyarbekirspor Maçında Arbede Yaşandı
20.12.2023 - 16:51,  Güncelleme: 16:51
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında arbede yaşandı.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.

Yaşanan arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.

Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursaspor-Diyarbekirspor Maçında Arbede Yaşandı - Son Dakika
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