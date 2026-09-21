TFF'de Hacıosmanoğlu, yayın ihalesini görüşen Kazancı'ya A Milli Takım forması verdi - Son Dakika
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TFF'de Hacıosmanoğlu, yayın ihalesini görüşen Kazancı'ya A Milli Takım forması verdi

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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig ile ilgili yeni yayın ihalesi konuları ele alındı, Hacıosmanoğlu Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Hacıosmanoğlu, Şenol Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: AA
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