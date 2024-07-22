TFF, Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluklarında Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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TFF, Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluklarında Değişiklik Yaptı

TFF, Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluklarında Değişiklik Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e, yabancı oyuncu sayısı da 12'den 14'e çıkarıldı. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de Milli Takım'da oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Trendyol 1. Lig'de ise bu sayı 8 olarak belirlendi ve sahada en fazla 6'sının bulunabilmesine izin verildi. TFF 2 ve TFF 3. Lig'de ise 2023-2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmadan devam edileceği kararlaştırıldı.

22.07.2024 21:16
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(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e, 12 olan yabancı oyuncu sayısı da 14'e çıkarıldı.

TFF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Süper Lig'de yabancı kuralının değiştiği açıklandı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

Kaynak: ANKA

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