TGC'den Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
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TGC'den Basın Özgürlüğü Vurgusu

TGC\'den Basın Özgürlüğü Vurgusu
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TGC, gazetecilere yönelik baskıları ve soruşturmaları kabul edilemez buldu, basın özgürlüğünü savundu.

(İSTANBUL)- TGC Yönetim Kurulu, "CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran getirilmesi" haberi nedeniyle BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in savcılık tarafından ifadeye çağrılması, Sözcü TV hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. SBasın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Gazetecilik suç değildir" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran getirilmesi" haberi nedeniyle Birgün Gazetesi habercilerinin savcılık tarafından ifadeye çağrılması ve Sözcü TV hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik değerlendirmeler nedeniyle RTÜK tarafından inceleme başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez bir parçasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, Anayasamızın 26. ve 28. maddeleri bunu güvence altına almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yerleşik kararlarında basının, demokratik toplumun 'kamusal denetim' görevini yerine getiren vazgeçilmez bir unsur olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi de gazetecilere doğruluk, kamu yararı ve etik ilkelere bağlılık gibi önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gazetecilik, bu hak ve sorumlulukların dengesi içinde yürütülen kamusal bir faaliyettir. Ancak ülkemizde basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlük yalnızca iktidar kanadında değil, muhalefet temsilcilerinde de karşımıza çıkmaktadır.

Bunun son örneklerinden biri, CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran getirilmesiyle ilgili haber nedeniyle Birgün muhabiri Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in savcılık tarafından ifadeye çağrılmasıdır. Meslektaşlarımız CHP İstanbul İl Başkanlığı Kayyımı Gürsel Tekin'in şikâyeti üzerine adli sürece dahil edilmiştir.

"GAZETECİLERİN ŞİKAYET VE SORUŞTURMA YOLUYLA BASKI ALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Benzer şekilde Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Serap Belovacıklı'nın programındaki Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik değerlendirmeleri nedeniyle RTÜK tarafından 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlatıldığı açıklanmıştır.

Gazetecilik faaliyetinin ceza soruşturmalarının konusu haline getirilmesi, gazetecilerin şikâyet ve soruşturma yoluyla baskı altına alınması ya da hedef gösterilmesi, hangi siyasi görüşten gelirse gelsin kabul edilemez. Gazetecilik, yalnızca bir meslek değil, toplumun haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan kamusal bir hizmettir. Haber; gerçeğe dayanıyorsa, güncelse, doğrulanmışsa ve kamu yararı taşıyorsa yayımlanır. Gazetecilerin görevi de tam olarak budur. İktidar ve muhalefet temsilcilerini, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne, toplumun haber alma hakkına saygı göstermeye; eleştirel haberlere yargı yoluyla değil, demokratik tartışma zemini içinde cevap vermeye davet ediyoruz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA

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