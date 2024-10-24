TGC'den Etki Ajanlığına Tepki

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(İSTANBUL)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), AK Parti'nin etki ajanlığı düzenlemesinin de olduğu yargıya ilişkin değişiklikler içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesine tepki gösterdi. TGC, "Siyasi iktidarların her zaman her koşulda istedikleri gibi kullanabilecekleri torba kavramlarla düşman ceza hukuku anlayışını körükleyecek bu düzenlemeden geri dönülmelidir" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, içerisinde etki ajanlığı düzenlemesinin de olduğu yargıya ilişkin değişiklikler içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl TGC'nin, basın meslek örgütlerinin STK'ların tepkisiyle yargı paketinden çıkarılan etki ajanlığı düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin 16. maddesiyle devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılacağı düzenleniyor.

Siyasi iktidarın istedikleri gibi kullanabileceği bu düzenlemeden geri dönülmelidir

Devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları gibi, ceza kanununda tanımı olmayan 'organizasyon', 'organizasyonun stratejik amaçları' gibi, hukuksal olmayan, siyasi iktidarların her zaman her koşulda istedikleri gibi kullanabilecekleri torba kavramlarla düşman ceza hukuku anlayışını körükleyecek bu düzenlemeden geri dönülmelidir.

"Bu madde ile neyin ve kimin cezalandırılacağı asla belirlenemeyecektir"

Bu madde ile neyin ve kimin cezalandırılacağı asla belirlenemeyecektir. Toplumda infial yaratan, şok eden, rahatsız eden bilgi ve düşüncelerin susturulması bu yolla da mümkün olabilecektir. Düzenlemenin ne olduğu, neyi cezalandırdığı belli değildir. Açık ve anlaşılır değildir. Düzenlemenin muğlaklığı Anayasa'nın 38. maddesindeki ifadesini bulan suç ve cezada kanunilik ilkesine de aykırı bir düzenlemedir. Her ne kadar gerekçede hukuki belirliliğe önem verildiği ifade edilmiş ise de düzenleme hukuk devletinin temel ilkesi olan belirlilik ilkesine aykırıdır.

"Düzenleme gazeteciler açısından yeni bir sopa olarak kullanılabilecektir"

Düzenleme basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü zedeleyecektir. Ceza kanunları ile tek tip toplum yaratma düşüncesinden vazgeçilmelidir. Bu düzenleme ile internet sitelerinin, derneklerin, radyo ve televizyonların yayınlarının durdurulacağını, hatta kapatılacağını da görebileceğiz. Düzenleme gazeteciler açısından yeni bir sopa olarak kullanılabilecektir. Temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğinde olan etki ajanlığı düzenlemesi Anayasa'ya aykırıdır yasa teklifinden çıkarılmalıdır."