TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndaki ekipmanları Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıdı - Son Dakika
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TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndaki ekipmanları Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıdı

TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan 250'nin üzerindeki yer hizmet ekipmanını 4 saatte taşıyarak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ilk uçuşa hazır hale getirdi.

11.08.2024 17:59
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TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 250'nin üzerindeki yer hizmet ekipmanını 4 saatte taşıyarak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ilk uçuşa hazır hale getirdiklerini bildirdi.

TGS Yer Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan 250'nin üzerindeki yer hizmet ekipmanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na planlanandan 8 saat önce taşındı.

Yolcu uçuşlarına kapanan Adana Havalimanı'ndan taşınma işlemleri aralıksız bir şekilde yapılarak tüm ekipmanlar, konteyner ve tırlar vasıtasıyla 36 kilometre uzaktaki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 80 tırlık bir sevkiyatla sorunsuz bir şekilde transfer edildi.

Her detayı en ince ayrıntısına kadar hesaplanan projede yüklenici firmadan 275 personel görev alırken, 78 araç kullanıldı. 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki taşınan yükler peş peşe sıralandığında 1121 metre uzunluğa ulaşıyor.

36 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen ve 12 saatte tamamlanması planlanan havalimanı taşıması 4 saatte bitirilerek Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak ilk uçuşa hazır hale getirildi.

Taşınma operasyonunda görev alan birimlere özverili çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, yeni yuvalarının havacılık sektörüne hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: AA

Şakirpaşa Havalimanı, Çukurova, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndaki ekipmanları Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndaki ekipmanları Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıdı - Son Dakika
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