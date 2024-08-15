Thaksin Shinawatra'nın kızı Tayland'ın yeni başbakan adayı

Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları, eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra'nın kızı Paetongtarn Shinawatra'nın parlamentoda yapılacak oylamada yeni lider olarak aday gösterileceğini açıkladı.
Tayland'da Anayasa Mahkemesinin Başbakan Srettha Thavisin'i dün görevinden azletmesinin ardından koalisyon, başbakanlık için Paetongtarn Shinawatra'yı desteklediklerini duyurdu.
Shinawatra, yarın yapılması planlanan seçimden galip çıkarsa Tayland'ın ikinci kadın başbakanı olacak.
Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'i, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle azletmişti.
Thaksin Shinawatra, 2006'da askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı.
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