THK Eskişehir Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile havacılık işbirliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THK Eskişehir Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile havacılık işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
THK Eskişehir Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile havacılık işbirliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK Eskişehir Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri havacılıkla buluşturacak ortak çalışmalar için bir araya geldi. İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede okul gezileri, bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ortak projeler ele alındı.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerin havacılığa ilgisini artırmaya yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile 14 ilçe milli eğitim müdürünü İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

Ziyarette merkezin eğitim olanakları tanıtılarak öğrencilerin havacılık faaliyetleriyle buluşturulması, okul gezileri, bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ortak projeler geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Görüşmelerde, THK ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geliştirilecek çalışmalarla öğrencilerin havacılığa yönelik farkındalıklarının artırılması ve uygulamalı eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması hedeflendi.

THK Eskişehir Şube Başkanı Çalışkan, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in havacılık alanındaki birikiminin genç kuşaklara aktarılmasının öneminin altını çizerek, kentteki tüm öğrencilerin havacılık kültürüyle tanışmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüEskişehirHavacılıkEğitimGüncelBilimİnönüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
16:33
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:43:17. #.0.3#
SON DAKİKA: THK Eskişehir Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile havacılık işbirliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei