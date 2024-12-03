Thodex Davası: Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Thodex Davası: Yargılama Devam Ediyor

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için yargılama sürüyor.

03.12.2024 17:20
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın, yeni iddianame kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Hülya Demir, tutuksuz sanık Berkay Bengi ve tarafların avukatları geldi.

Beyanda bulunması için söz verilen müşteki Demir, MASAK raporunda ne kadar zarar tespit edildiğini bilmediğini belirterek, "Ancak banka kayıtlarına göre zararım 60 bin liradır. Zararım giderilmemiştir, zararın tamamen giderilmesini talep ediyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Faruk Fatih Özer'in avukatı da müvekkilinin tutuklu olması nedeniyle zararların giderilemediğini ileri sürerek müştekilerin mağduriyetinin giderilmesi için Özer'in tahliyesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını istedi.

Öte yandan savcı, daha önce mahkemece karara bağlanan ve halen İstinaf aşamasındaki ilk dava dosyasının aynı sanıklarının, farklı müştekilere karşı eylemlerine ilişkin dosyasının kesinleşmesinin de beklenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Özer'in tutukluluk halinin devamına ve ilk dava dosyasının istinaf incelemesinden dönüşünün beklenmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen ikinci iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Davanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Thodex Davası: Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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