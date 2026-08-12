THY'den Rekor Uçuş: Juventus Avustralya'dan İtalya'ya - Son Dakika
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THY'den Rekor Uçuş: Juventus Avustralya'dan İtalya'ya

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THY, Juventus'un Avustralya turnesinde gerçekleştirdiği uçuşla tarihinin en uzun aktarmasız seferini yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY), İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu, şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten edinilen bilgiye göre, Juventus kafilesini Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine taşıyan TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi aktarmasız katetti.

Perth'ten havalanan uçak, yaklaşık 16 saat 27 dakikalık uçuşun ardından Torino'ya ulaştı.

Söz konusu operasyon, uçuş süresi ve katedilen mesafe açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Juventus, Perth'te Inter ile oynanan "Derby d'Italia" karşılaşmasının ardından Avustralya programını sürdürmüş, dönüş yolculuğu için THY'den özel charter hizmeti almıştı.

Operasyonda kullanılan TC-LJE kuyruk tescilli uçak, Juventus kafilesini almak üzere daha önce İstanbul'dan Perth'e TK3700 sefer sayısıyla yaklaşık 14 saat 30 dakikalık pozisyon uçuşu gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Avustralya, Havacılık, Juventus, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'den Rekor Uçuş: Juventus Avustralya'dan İtalya'ya - Son Dakika

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