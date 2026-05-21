THY'den Resim Yarışması Ödül Töreni

21.05.2026 16:17
Kuzey Makedonya'da THY'nin düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Kuzey Makedonya'da Türk Hava Yolları (THY) tarafından okullar arasında düzenlenen "Türkiye'nin kanatları dünyayı kucaklıyor" temalı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

THY'nin başkent Üsküp'teki ofisinde düzenlenen ödül törenine Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, şirketin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden olduğunu, etkinliğin şirketin kültür ve sanata verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Ulusoy, THY'nin bayrak taşıyıcı olduğunu vurgulayarak, "Hayallerinizin peşinde gittiğiniz sürece başarı her zaman sizinle olacaktır." dedi.

"Bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ, gençlerin hayal gücü ve sanatı"

Aksoy da bu etkinlik sayesinde çocukların hayallerinin ne kadar büyük olabileceğine tanıklık ettiklerini söyledi.

THY olarak her gün dünyanın dört bir yanına uçtuklarını belirten Aksoy, "Şehirleri, ülkeleri birbirine bağlıyoruz ama bugün anlıyoruz ki bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ, uçaklarımızdan ziyade bu gençlerin hayal gücü ve sanatıymış." diye konuştu.

Aksoy, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri bu yarışmaya binin üzerinde başvuru yapıldığı bilgisini verdi.

Dereceye giren öğrencilere Türkiye'de istediği şehre 10 uçak bileti

Etkinlik kapsamında ilkokul ve liselerden dereceye giren öğrencilere Türkiye'de istedikleri şehre 10 uçak bileti de dahil olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada görme engelli kategorisinde birinciliği Dzan İslami, 10 yaş altı kategorisinde Ana Savova, 10 yaş üstü kategorisinde Nela Apostolovska elde etti, jüri ödülüne Despina Maksimovska layık görüldü.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Havacılık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

