THY'den Ücretsiz İnternet Hizmeti

Güncel

TÜRK Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapan yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. TKWIFI hizmetimiz ile Havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz İnternet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz" paylaşımında bulundu.