THY, Japonya\'dan 9 Milyar Dolar Sağladı

22.04.2026 22:59
THY, Japonya'da 20 yılda 100'den fazla uçağı finanse etmek için 9 milyar dolar kaynak sağladı.

TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Şeker, Japonya'da son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100'den fazla uçağımızı finanse ettik" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 20-22 Nisan tarihleri arasında Tokyo'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili olarak sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Şeker, "Havacılıkta küresel rekabet her geçen gün artarken, sektörümüzü ve markamızı ileriye taşıyacak güçlü iş birliklerine daha fazla önem veriyoruz. Bu doğrultuda, gökyüzündeki öncü konumumuzu pekiştirmek ve stratejik hedeflerimize ilerlemek adına 20-22 Nisan tarihlerinde Tokyo'da verimli bir dizi yatırımcı görüşmesi gerçekleştirdik. Finans yönetimimizden arkadaşlarımızın katılımıyla; BNP Paribas, Development Bank of Japan ve SMBC'nin yanı sıra; SMFL, ORIX Corporation ve JP Lease aracılığıyla 150'den fazla Japon özsermaye yatırımcısı ve finansal kuruluş ile bir araya geldik. Bu temaslarda Ortaklığımızın finansal gücünü, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu ve gelecek projeksiyonlarımızı paylaştık" dedi.

YATIRIMCILARIN GÖSTERDİĞİ İLGİ MEMNUN ETTİ

Prof. Dr. Murat Şeker, "Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olan ve ortaklığımız için stratejik öneme sahip Japonya'da son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100'den fazla uçağımızı finanse ettik. Yatırımcıların gösterdiği ilgi ve güven, küresel marka değerimizin sağlam temellere dayandığını bir kez daha teyit etti" ifadelerini kullandı.

KIDEM ROZETLERİ TAKDİM EDİLDİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker organizasyon kapsamında havayolu şirketinin Tokyo ofisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında şirkette 10 yılın üzerinde görev yapan 4 personele kıdem rozetlerini takdim etti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
