Türk Hava Yolları, New York Uçuşuyla İlgili İddiaları Yalanladı - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, New York Uçuşuyla İlgili İddiaları Yalanladı

Türk Hava Yolları (THY), bir yolcunun New York uçuşuyla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcunun biletinin ücretsiz değiştirilerek uçuşun gerçekleştirildiğini ve konaklamasının yapıldığını açıkladı.

02.09.2024 17:16
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Türk Hava Yolları (THY), son birkaç gündür bazı yayın organlarında yer verilen, bir yolcunun New York uçuşuyla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gerçeği yansıtmayan iddialara açıklama getirmek istediklerini belirtti.

Üstün, olaya ilişkin ilgili ekiplerin incelemeleri sonrası, bahsi geçen yolcunun 28 Ağustos'ta bilet satın aldığı, uçuşta check-in öncesinde 13 koltuğun overbooked (standartlar dahilinde koltuk kapasitesinin üzerinde yapılmış rezervasyon) olduğu ve yolcuya yer açılması halinde uçmasının teklif edildiği ve yolcunun bunu kabul etmediğini belirtti.

Bunun üzerine yolcunun biletinin ücretsiz değiştirilerek 30 Ağustos'ta uçuşun gerçekleştirildiğini ifade eden Üstün, şöyle devam etti:

"Söz konusu uçuş esnasında okyanus üzerindeyken uçağımızda meydana gelen teknik arıza nedeniyle kokpit ekibimiz, Keflavik'e (İzlanda) mecburi iniş gerçekleştirmiştir. Uçuş ağımızda yer almayan bu istasyonda herhangi bir yerleşik ekibimiz bulunmadığı halde, yolcularımızın buradaki mağduriyetini mümkün mertebe minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz, Keflavik Havalimanındaki yetkili handling firmasıyla hızlıca irtibata geçmişlerdir. Halihazırda yüksek turizm sezonu görülen bölgede yetkililerimiz koordinasyonunda ilgili handling firmasınca, 9 farklı otelde hızlıca rezervasyon gerçekleştirilip, 349 yolcunun+kabin ve kokpit ekiplerinin transferlerle bu otellere yerleştirilmeleri sağlanmıştır."

Bahsi geçen yolcunun da konaklamasının yapıldığını anlatan Üstün, şunları kaydetti:

"Yoğun sezon nedeniyle uzak-yakın tüm alternatif konaklama tesislerinin değerlendirildiği çerçevede ve Schengen vizesi bulunmayan yolcularımızın ülkeye girişlerinin yasak olmasına rağmen bu acil durum nedeniyle özel izin alınarak konaklamaları sağlanmıştır. Yolcumuzun, arkadaşları ile aynı otelde konaklama hususunda ısrarcı olması üzerine, sürece destek sağlayan handling firması yetkilisince söz konusu oteldeki kapasite aşımı nedeniyle bunun mümkün olamayacağı ancak bir arkadaşı ile aynı odayı paylaşması kaydıyla bunun mümkün olabileceği yolcumuza bildirilmiştir. Bu alternatifi kabul etmeyen yolcumuz farklı bir otele yerleştirilmiş ve uçuştaki diğer yolcularımızla birlikte ertesi güne planlanan ikame uçuşumuz ile varış noktası New York'a ulaştırılmıştır."

Senarist Gani Müjde, kızının overbook mağduru olduğunu ve sonrasında İzlanda'ya acil iniş yapılan meydanda THY tarafından yabancı bir erkekle aynı otel odasını paylaşmasının istendiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları, New York Uçuşuyla İlgili İddiaları Yalanladı - Son Dakika

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