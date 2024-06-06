THY'nin 2024 yılı Ocak-Mayıs dönemi yolcu sayısı yüzde 5,7 arttı - Son Dakika
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THY'nin 2024 yılı Ocak-Mayıs dönemi yolcu sayısı yüzde 5,7 arttı

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2024 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait trafik ve yolcu verilerine göre, yolcu sayısı geçen yıla göre %5,7 artarak 32,8 milyona ulaştı. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı ise 456 olarak kaydedildi.

06.06.2024 20:43
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından paylaşılan 2024 yılı Ocak-Mayıs ayını kapsayan 5 aylık trafik ve yolcu verilerine göre; yolcu sayısı 32,8 milyon olurken geçen sene aynı döneme göre yolcu sayısı yüzde 5,7 arttı. Mayıs ayı sonu itibariyle filodaki uçak sayısı 456 oldu.

THY, 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Havayolu şirketinin söz konusu dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre, Mayıs 2023 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,7 azalarak 7,2 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,6 artarak 2,5 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 79,3 olurken, yurt içi doluluk oranı yüzde 84,2 kayıtlara geçti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2023 döneminde 19,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,3 artarak 21,3 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2023 döneminde 135,4 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 28,8 artarak 174,4 bin ton oldu.

YOLCU SAYISINA ARTIŞ

Havayolu şirketinin 2024 yılı Ocak ve Mayıs ayını 5 aylık trafik sonuçlarına göre, 2023 yılı Ocak Mayıs döneminde toplam 31 milyon yolcu taşırken, 2024 yılını aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 5,7 artarak 32,8 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı söz konusu ayların 2023 döneminde 11,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7 artarak 12,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı %80,4 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80 yurt içi yolcu doluluğu %83,8 olarak kayıtlara geçti. 2024 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 456 oldu.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, trafik, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'nin 2024 yılı Ocak-Mayıs dönemi yolcu sayısı yüzde 5,7 arttı - Son Dakika

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