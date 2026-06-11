THY Uçağı Radar Direğine Çarptı - Son Dakika
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THY Uçağı Radar Direğine Çarptı

11.06.2026 23:33
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Boeing 777 tipi THY uçağı, Antalya Havalimanı'nda radar direğine çarparak hasar aldı, 1 yolcu yaralandı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sonrası taksi sırasında radar direğine çarparak hasar aldı.

Boeing 777 tipi uçak, Antalya Havalimanı'nda park yerine gitmek üzere havalimanında taksi yaptığı sırada yanlış taksi yoluna girdi. Uçak, bu esnada hava trafik kontrol sistemlerine ait radar direğine temas etti. 267 yolcunun tahliye edildiği olayda 1 yolcu hafif yaralanırken, uçakta ve radar direğinde maddi hasar meydana geldi.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sanal medya hesabından olaya ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Boeing 777, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Uçağı Radar Direğine Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arzu Demirci Arzu Demirci:
    bir dakika 267 yolcu var uçakta radar direğine çarpıyo sadece 1 kişi mi yaralanıyo bu çok garip duruyo acaba kontroller düzgün yapıldı mı herkes gerçekten tahliye edildi mi yoksa haber eksik bilgi mi verdi bununla ilgili daha detaylı açıklama bekliyorum 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Alagöz Ahmet Alagöz:
    bu işler eğitim eksikliğinden kaynaklanıyo pilotlar iyi bir şekilde eğitilseydi böyle şeyler yaşanmazdı 0 0 Yanıtla
  • Emine Öz Emine Öz:
    kadın pilot olsaydı bu olmazdı diye düşünüyorum açıkçası erkek pilotlar bu tür hataları daha sık yapıyo bunu herkes biliyo ama konuşmuyor işte bu da bir gerçek 0 0 Yanıtla
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