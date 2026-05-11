THY Uçağında Duman Nedeniyle Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY Uçağında Duman Nedeniyle Tahliye

11.05.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul-Katmandu seferini yapan THY uçağında iniş takımlarında duman görünümü nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Katmandu seferini yapan tarifeli uçağındaki yolcular, uçağın Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na normal inişinin ardından iniş takımlarında görülen duman nedeniyle tahliye edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Havacılık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Uçağında Duman Nedeniyle Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

08:51
22 yıldır beklenen an 904’te resmen mucize gerçekleşti
22 yıldır beklenen an! 90+4'te resmen mucize gerçekleşti
08:50
Araç sahipleri dikkat Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
08:43
Ali Koç’tan beklenen açıklama geldi
Ali Koç'tan beklenen açıklama geldi
08:42
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
07:51
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 09:04:33. #.0.4#
SON DAKİKA: THY Uçağında Duman Nedeniyle Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.