THY Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı Başkan, Şekib Avdagiç'i Başkan Vekili olarak atadı - Son Dakika
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THY Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı Başkan, Şekib Avdagiç'i Başkan Vekili olarak atadı

THY Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Bolat\'ı Başkan, Şekib Avdagiç\'i Başkan Vekili olarak atadı

THY Yönetim Kurulu, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'i Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atama kararı aldı. Ayrıca, Prof. Dr. Ahmet Bolat İcra Komitesi Başkanı, Şekib Avdagiç İcra Komitesi Başkan Vekili olarak atanırken, Doç. Dr. Murat Şeker, Dr. Melih Şükrü Ecertaş ve Ramazan Sarı İcra Komitesi Üyesi olarak atandı.

10.06.2024 20:07
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THY Yönetim Kurulunun, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verdiği bildirildi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar vermiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Aynı zamanda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı, Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi Başkan Vekili olarak; Doç. Dr. Murat Şeker, Dr. Melih Şükrü Ecertaş ve Ramazan Sarı'nın ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Şekib Avdagiç, Ramazan Sarı, Murat Şeker, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı Başkan, Şekib Avdagiç'i Başkan Vekili olarak atadı - Son Dakika

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