Tianjin\'da Deniz Taşımacılığı Fuarı Açıldı

TİANJİN, 3 Haziran (Xinhua) -- 4. Tianjin Uluslararası Deniz Taşımacılığı Sektörü Fuarı salı günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de kapılarını açtı.

"Dünyaya Sevkiyat ve Geleceğe Seyir" temasıyla düzenlenen fuar, gemicilik sektöründe büyüyen yapay zeka fırsatlarını gözler önüne seriyor. Dört gün sürecek fuarda yeşil nakliyat, denizcilik ekipmanları ve lojistik hizmetler gibi çeşitli alanlardaki yenilikler sergileniyor.

400'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan fuarın, 60.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.