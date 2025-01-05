Tianjin\'de Halı Üretimi Artıyor

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TİANJİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Cuihuangkou kasabasında bulunan halı işletmeleri, yaklaşan Bahar Bayramı tatili öncesi siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. "Halı kasabası" olarak bilinen Cuihuangkou, bu alanda 100 yılı aşkın bir üretim geçmişine sahip.

Kasabada, yılda yüz milyonlarca halı üreten 1.200'den fazla halı işletmesi bulunuyor. Ayrıca, kasaba nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan 25.000 yerel çalışan bu alanda istihdam ediliyor.