Tianjin'den Otonom Su Altı Aracı Geliştirildi - Son Dakika
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Tianjin'den Otonom Su Altı Aracı Geliştirildi

Çin'in Tianjin Üniversitesi, derin deniz mikrobiyal örnekleme için ilk otonom su altı aracını geliştirdi.

24.10.2024 17:35
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TİANJİN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Tianjin Üniversitesi'den araştırmacılar, derin deniz mikrobiyal örneklemeye yönelik tasarlanmış ülkenin ilk otonom su altı aracını geliştirerek deniz biyolojisi araştırmalarında çığır açtı.

Güney Çin Denizi'nde 1.000 metreden az çeşitli derinliklerde aracın performans ve işlevselliğine yönelik kapsamlı testler yürüten araştırmacılar, derin deniz mikrobiyal genlerinin yerinde örneklenmesi ve yüksek güvenilirlikli korunmasını başardı. İlgili proje, kısa süre önce Laoshan Laboratuvarı uzmanları tarafından değerlendirilmiş ve onaylanmıştı.

Derin deniz mikroorganizmalarının yerinde örneklenmesi, deniz türlerinin çeşitliliğinin anlaşılması ve okyanus habitatlarının gizemlerinin araştırılması açısından temel öneme sahip.

Ancak gemilere dayanan geleneksel örnekleme teknikleri çoğu zaman örneklerin kirletilip bozulması ve nükleik asidin yapısal olarak değişime uğraması gibi sorunlara yol açıyor. Düşük verimlilik ve yüksek maliyetler de bu yöntemlere yönelik diğer kısıtlamalar arasında bulunuyor.

Gelişmiş derin deniz örnekleme cihazları ve çevre sensörleri ile donatılan otonom su altı aracı, örnekleme işleminin, yerel, tek noktadan ve manuel yardımla gerçekleştirilen operasyonlardan bölgesel, çok noktadan ve otonom görevlere geçişini sağlıyor. Araç, derin deniz mikroplarına yönelik örnek alma, yüksek güvenilirlikli koruma ve nükleik asit hazırlama süreçlerinin sorunsuz şekilde birleştirilmesine imkan veriyor.

Yeni su altı aracı, sadece örnek kalitesini artırıp örnekleme döngüsünü kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda deniz mikrobiyal habitat araştırmalarının verimliliğini de artırıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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