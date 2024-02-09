Tianjin Limanı, Ocak Ayında Yeni Bir Rekor Kırdı

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TİANJİN, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın konteyner hacmi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik bir artışla 1,88 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaşarak aylık konteyner hacminde yeni bir rekor kırdı.

Limanda ayrıca Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 41 milyon tonluk bir kargo hacmi işlem gördü.

Beijing-Tianjin- Hebei bölgesinin denizcilik kapısı olan Tianjin Limanı, yılın başından bu yana avantajlarından yararlanarak güzergah açma, düşük karbonlu kalkınma ve akıllı terminal inşası konularında sürekli yeni ilerlemeler kaydetti.

Örneğin liman, Şili'den kiraz ithalatı için direkt ekspres bir rota başlatarak Bahar Bayramı döneminde kuzey bölgeleri için birinci sınıf meyve tedariki sağladı. Öte yandan liman, Çin'in limanlardaki deniz suyu ortamına yönelik ilk akıllı izleme sistemini de faaliyete geçirdi.

Tianjin Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre liman, bugüne kadar 145 konteyner güzergahı açarak dünya genelinde 180'den fazla ülke ve bölgede 500'den fazla limanla ticareti sürdürdü.