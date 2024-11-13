Tianzhou-8 Uzay Aracı Fırlatma Alanına Nakledildi

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WENCHANG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-8 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y9 taşıyıcı roketi, fırlatma alanına dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada kargo uzay aracının çarşamba günü nakledildiği belirtildi. Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planladığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. Tianzhou-8 kontrol ve testler tamamlandıktan sonra uzaya fırlatılacak.